Son dakika: Bayrampaşa'da 3 katlı binada yangın

Bayrampaşa'da 3 katlı binada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

