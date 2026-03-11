NATO'dan Malatya'ya Patriot PAC-3 takviyesi: Sevkiyat kamerada

İran'dan Türk hava sahasına yönelen balistik füze tehditlerine karşı NATO kritik bir adım attı. Malatya'daki Kürecik Radar Üssü'nün güvenliğini güçlendirmek amacıyla Almanya'nın Ramstein Hava Üssü'nden Türkiye'ye Patriot PAC-3 hava ve füze savunma sistemi sevk edilmeye başlandı. Tarihi sevkiyata ait görüntüler NTV ekibi tarafından kameralara yansıtıldı. O çarpıcı görüntüleri haberimizde izleyebilirsiniz.

Türk Hava Sahasında 2 Balistik Füze İmha Edildi

Son günlerde İran'dan Türk hava sahasına yönelen 2 balistik füze başarıyla imha edildi. Bu kritik gelişmenin ardından Ankara, hava savunma tedbirlerini hızla artırma kararı aldı. Türkiye'nin Orta Doğu'daki savaşı yakından izlediği bu süreçte NATO da harekete geçti.

NATO Patriot PAC-3 Gönderiyor

NATO, Kürecik Radar Üssü'nün de bulunduğu Malatya'ya bir Patriot Hava Savunma bataryası konuşlandırmak üzere Türkiye'ye sevkiyat başlattı. Sistem, Almanya'nın Ramstein Hava Üssü'nden nakliye uçaklarıyla Türkiye'ye getirilmeye başlandı.

Almanya'dan gelen Patriot PAC-3 modelinin, halihazırda İncirlik Üssü'ndekilerin daha üst modeli olduğu biliniyor. Malatya'daki üs, daha önce yerli hava savunma sistemleriyle takviye edilmişti. Son gelişmeler üzerine NATO da bölgeye Patriot sistemi gönderme kararı aldı.

Parça Parça Taşınıyor

Birçok bileşenden oluşan Patriot bataryası, parça parça Malatya'ya taşınıyor. Sevkiyat kapsamlı bir lojistik operasyonla sürdürülüyor. Patriot Hava Savunma Sistemi'ne ait parçalar, Malatya'da görüntülendi.

Kürecik Radar Üssü Neden Bu Kadar Kritik?

Malatya'daki Kürecik Radar Üssü, NATO'nun bölgesel füze savunma sisteminin en kritik bileşenlerinden biri. Üs, Orta Doğu ve çevre coğrafyadan gelebilecek balistik füze tehditlerini erken tespit etme kapasitesiyle NATO'nun göz bebeği konumunda bulunuyor. İran kaynaklı tehditlerin tırmanması, üssün güvenliğini stratejik açıdan daha da kritik hale getirdi.

Türkiye Hava Savunmasını Güçlendiriyor

Orta Doğu'daki çatışmanın bölgesel boyut kazandığı bu dönemde Türkiye, hem yerli sistemlerle hem de NATO iş birliğiyle hava savunma kapasitesini artırıyor. NATO'nun Patriot takviyesi, Türkiye'nin ittifak içindeki stratejik önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.