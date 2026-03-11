ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi, Güven Bana yarışmasında kazandıkları 1,5 milyon TL'lik ödülün tamamını eğitime bağışlayarak örnek bir dayanışmaya imza attı. İstanbul Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda 25 bilgisayarla donatılan bilişim sınıfının açılışı, öğrencilerin coşkulu katılımıyla büyük bir sevince dönüştü. O duygu dolu açılış anlarını haberimizde izleyebilirsiniz.

Güven Bana Ödülü Eğitime Gitti

ATV ekranlarında yayınlanan Güven Bana yarışmasında sunucu Müge Anlı, Avukat Rahmi Özkan ve Profesör Doktor Şevki Sözen soruları doğru yanıtlayarak 1,5 milyon TL kazandı. Ekip, ödülün tamamını hiç düşünmeden eğitime bağışlamaya karar verdi. Kazanılan ödül, İstanbul Gaziosmanpaşa Ortaokulu'na bilişim sınıfı kurulması için tahsis edildi.

25 Bilgisayarlı Bilişim Sınıfı Açıldı

Hazırlıkları tamamlanan bilişim sınıfı, 24 öğrenci ve 1 öğretmen bilgisayarı olmak üzere tam donanımlı teknik altyapıyla hayata geçirildi. Sınıfın açılışı, öğrencilerin büyük coşkuyla katılımıyla gerçekleştirildi. Törene İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ve Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden de katılarak Müge Anlı ve ekibine teşekkürlerini iletti. O renkli açılış görüntülerini haberimizin videosundan izleyebilirsiniz.

"Tek Gayemiz Çocuklara Bu Hizmeti Getirmekti"

Açılışta konuşan Avukat Rahmi Özkan duygu dolu sözler sarf etti: "Yarışmada tek gayemiz vardı. Parayı kazanmak ve bu cıvıl cıvıl çocuklarımıza bu hizmeti getirmek."

Prof. Dr. Şevki Sözen ise öğrencilere bakışını şöyle dile getirdi: "Çocuklarımıza şöyle bir bakıyorum; o kadar pırıl pırıllar ki. Onlara ne kadar katkıda bulunabilirsek, onların eğitiminde ne kadar yollarını açabilirsek ne mutlu bize."

Müge Anlı'dan Okuma-Yazma Seferberliğine Ziyaret

Müge Anlı, bilişim sınıfının açılışının yanı sıra okul bünyesindeki okuma-yazma seferberliği sınıfını da ziyaret ederek kursiyerlerle sıcak bir araya geldi. Ortaya çıkan renkli görüntüler yürekleri ısıtırken Anlı, bu tür projelerin devam edeceğinin müjdesini verdi.

Müge Anlı'dan Teşekkür Mesajı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in canlı yayınında açılış görüntülerine yer verilmesinin ardından Anlı duygularını şöyle paylaştı: "Başta ATV yönetimi olmak üzere, Güven Bana programının hazırlanmasında emeği geçen tüm dostlarıma ve çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı çok teşekkür etmek istiyorum."

Eğitime Örnek Bir Dayanışma

Müge Anlı ekibinin bu anlamlı hamlesi, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Milyonlarca izleyici tarafından takip edilen bu örnek dayanışma, eğitime yapılan dijital yatırımın en güzel örneklerinden biri olarak tarihe geçti.