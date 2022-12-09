İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soru sordu. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve terör paçavlarının altında yapılan bir aday tanıtım töreninden görüntüleri paylaşan Soylu Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Bu şahsı tanıdınız mı?' sorusunu yöneltti. Soylu'nun işaret ettiği şahıs geçtiğimiz ay terör yandaşlarına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş... Takvim.com.tr CHP'li Bedrettin Gündeş'in dosyasını açtı...