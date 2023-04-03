RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Güncel Videoları Bakan Özer, depremzede öğrencilerle buluştu!

Bakan Özer, depremzede öğrencilerle buluştu!

Bakan Özer, depremzede öğrencilerle buluştu!
03.04.2023 01:19 - Son Güncelleme: 03.04.2023 01:42

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:02
Habertürk yazarı Sevilay...
Güncel 00:21
CHP fondaşı HALK TV'de...
Güncel 03:38
Başkan Erdoğan'dan Meral...
Güncel 01:04
Başkan Erdoğan’dan Kemal...
Güncel 04:34
Başkan Erdoğan Bağcılar'da...
Güncel 01:01
İBB'nin terör sevici personeli...
Güncel 03:43
Adalet Bakanı Bozdağ, TOKİ...
Güncel 06:28
4 cumhurbaşkanı adayının oy...
Güncel 00:45
CHP yandaşı Meriç Köyatası İHA...
Güncel 09:59
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan...
Güncel 00:27
CHP yandaşı Can Ataklı'dan YSK...
Güncel 05:41
Bakan Kurum, temel atma...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek depremzede öğrencilerle buluştu.

Güncel Videoları

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin vurduğu Malatya'ya gelerek, YKS'ye girecek depremzede öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette Bakan Özer'in yanı sıra, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, milletvekili Öznur Çalık, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı. Kamp alanında yakılan ateşin etrafında öğretmenler ve öğrenciler türkü söylerken, Bakan Mahmut Özer de eşlik etti.

Daha sonra Bakan Özer, katılanların talep ve istekleri dinledi. Bakan Özer öğrencilere, "Bakanlık olarak sizlere desteklerimiz artacak, inşallah herhangi bir kaybınız olmadan istediğiniz bölümlere yerleşirsiniz. Okullar açılsa bile kurslarımız devam edecek. Kaygı duyacağınız hiçbir konu yok" dedi.

Bakan Özer, daha sonra çadırdan oluşturulan YKS Eğitim Kampı'nda incelemelerde bulundu.

SON DAKİKA