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Bakan Murat Kurum İzmir'den getirdiği kirli deniz suyu numunesini Meclis'e getirdi
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Bakan Murat Kurum İzmir'den getirdiği kirli deniz suyu numunesini Meclis'e getirdi

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 15:58

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı. Kurum, İzmir Körfezi'nde kirliliğin sorumlusunun CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirterek, yanında getirdiği, İzmir Körfezi'nden alınan bir şişe deniz suyu numunesini milletvekillerine gösterdi. Kurum, "Şu anda bu su numunesi içerisinde atık su kaynaklı amonyak miktarı, olması gerekenden 50 kat daha fazladır. Bu şişenin içindeki oksijen miktarı sıfırdır, sıfır." dedi.

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