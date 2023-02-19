Haberler Güncel Videoları Bakan Mahmut Özer, depremin vurduğu Kilis’i ziyaret etti! 10 ildeki okullar ne zaman açılacak?

Bakan Mahmut Özer, depremin vurduğu Kilis’i ziyaret etti! 10 ildeki okullar ne zaman açılacak?

Bakan Mahmut Özer, depremin vurduğu Kilis’i ziyaret etti! 10 ildeki okullar ne zaman açılacak?
19.02.2023 19:10 - Son Güncelleme: 19.02.2023 19:11

OTOMATİK OYNAT

Güncel 03:04
250 yıllık tarihi mezarlığı da...
Güncel 03:02
Depremzede kadın ‘hayat...
Güncel 02:07
İşte CHP ve yandaşlarının...
Güncel 02:19
Başkan Erdoğan'dan MYK'da...
Güncel 11:40
Fuat Oktay’dan önemli...
Güncel 03:03
"Devlet deprem bölgesine...
Güncel 03:14
Bakan Kirişci: Mazot ve gübre...
Güncel 01:25
Yemek videolarıyla ünlü olan...
Güncel 02:22
Düğün alışverişi için...
Güncel 01:00
“Cemaatler, İslami vakıflar...
Güncel 02:07
Sosyal medyada yardım isteyen...
Güncel 12:40
Bakan Kurum: “Gerekirse imar...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kilis Valiliğinde yaptığı basın açıklamasında’. Nurdağı İslahiye’yi gezdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca 10 ilde okulların açılmasıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptık.

Güncel Videoları

Şimdi ise Kilis'teyiz Kilisin o büyük depremde hızlı bir şekilde toparlandığını görmekten gerçekten büyük bir mutluluk duydum.

Sayın valimize Belediye Başkanımıza Milletvekillerimize ve tüm kurum temsilcilere şükranlarımı sunuyorum. Ticaret Bakanımız Mehmet Muş arkadaşımız ilk başlangıç günlerinden beri bu süreçleri koordine etti kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu günler hızlı bir şekildi geçer birlik ve beraberlik içerisinde toparlanma hayatın normal akışını devam ettirmek le başlayacak.
Biliyorsunuz Pazartesi günü yani yarın 71 ilde okullarımız açılıyor, eğitim öğretime başlıyor. Nakiller bu 10 ilde 71 ile her gün artıya başladı. Şuan itibariyle 54 bin 282 öğrencimiz diğer illere nakil oldu. Bakanlık olarak bir imkan daha getirdik bu öğrencilerin de istemeleri durumda, Pansiyonlarımızda rahat bir şekilde kulana bilecekler. İnşallah yarından sonra bu 10 ilimizdeki eğitim öğretin nasıl olacağıyla ilgili kapsamlı bir açıklamayla sizlerle paylaşacağım dedi.
OG-

SON DAKİKA