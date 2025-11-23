PODCAST CANLI YAYIN
Bakan Kurum: Türkiye, COP31’de ev sahipliği yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, “Türkiye, taraflar konferansına başkanlık edecek ve COP31’de ev sahipliği yapacaktır” dedi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30'uncu Taraflar Konferansı (COP30) Brezilya'nın Belem kentinde sona erdi. Konferansta Türkiye'yi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum temsil etti. Türkiye'nin 2022 yılında başkanlık adaylığını açıklamasıyla başlayan ve bu hafta Belem'de 5 gün boyunca devam eden müzakereler Türkiye'nin diplomatik başarısıyla sonuçlandı. COP31 Taraflar Konferansı'nın önümüzdeki yıl Türkiye'de yapılması, COP31 Başkanlığını Türkiye'nin üstlenmesi, müzakere başkanlığını ise Avustralya'nın yürütmesi konusunda tüm taraflar arasında uzlaşma sağlandı. Pre-COP'un ise Pasifik ülkelerinin birinde yapılması yönünde karar varıldı. Uzlaşma metni Türkiye'nin de arasında olduğu Birleşmiş Milletler çatısı altındaki 'Batı Avrupa ve Diğerleri' (WEOG) grubunda oylanarak kabul edildi.

