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Bakan Kurum: İnşallah bu yıl bitmeden tüm yuvaları tamamlayacağız
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Bakan Kurum: İnşallah bu yıl bitmeden tüm yuvaları tamamlayacağız

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 17:07 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2025 17:07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Malatya’da düzenlenen 201 bininci konutun teslim töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Ellerimizi milletimizle birleştirdik ve hiçbir ülkeye nasip olmayacak bir kararlılıkla ‘Asrın İnşası Seferberliğini’ başlattık. Bu büyük seferberlik tüm dünyada ses getirdi. Dünyada hiçbir ülkenin başaramayacağı bir yeniden diriliş hikayesine dönüştü” dedi. Hak sahiplerine verilecek konutların tamamının yapımını başlattıklarını ifade eden Bakan Kurum, “İnşallah bu yıl bitmeden tüm yuvaları tamamlayacağız” diye konuştu.

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