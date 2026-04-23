Bakan Gürlek yeni birim hakkında konuştu: "Faili meçhul dosyalar incelenecek"

Bakan Gürlek yeni birim hakkında konuştu: "Faili meçhul dosyalar incelenecek"

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan özel birimin çalışma sistemini anlatan Gürlek, dosyaların titizlikle taranacağını ve eksiklerin savcılara bildirileceğini duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakanlığın yeni yapısal projelerine değinen Gürlek, özellikle toplum vicdanını yaralayan faili meçhul dosyalarla ilgili atılan somut adımı ilk kez duyurdu.

Özel İnceleme Birimi Faaliyette

Bakan Gürlek, bakanlık bünyesinde kurulan yeni daire başkanlığının temel amacının çözülememiş dosyaları yeniden ele almak olduğunu belirtti. Uzman ekiplerin bu dosyalar üzerinde çalışacağını ifade eden Bakan, geçmişe dönük tüm karanlık noktaların aydınlatılması için teknik bir takip süreci başlatıldığını söyledi.

Savcılıklara "Eksik Giderilsin" Talimatı

Yeni birimin çalışma prensibini detaylandıran Gürlek, "Arkadaşlarımız dosyalara bakacaklar, eğer soruşturmada bir eksiklik görürlerse ilgili savcı ve başsavcılara bu durumu bildirecekler" dedi. Bu yeni sistemle birlikte, faili meçhul dosyaların sadece arşivde beklemeyip düzenli olarak denetlenmesi ve yargı sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.

