Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel sorusuna yanıt: "Tabii görüşürüz"

TBMM'nin açılış yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda Başkan Erdoğan, gündemin en sıcak başlıklarından biri olan "Özgür Özel ile görüşme" konusuna açıklık getirdi. Basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan Başkan Erdoğan, siyasi diyalogdan kaçmadıklarını vurguladı.

"Ana Muhalefetle Görüşürüz"

Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir görüşme planlayıp planlamadığı yönündeki soruya, "Şu anda ben iktidar partisiyim, ana muhalefet partisiyle görüşürüz, görüşmeyiz bir defa bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim" diyerek karşılık verdi. Bu açıklama, önümüzdeki günlerde iki liderin bir araya gelebileceği şeklinde yorumlandı.