Başkan Erdoğan’dan DEM Parti masasına 23 Nisan ziyareti

TBMM'nin açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen geleneksel resepsiyonda, siyasetin sıcak gündemi içinde dikkat çeken bir temas yaşandı. Başkan Erdoğan, tören sırasında parti gruplarının bulunduğu alanları ziyaret ederken DEM Parti heyetinin bulunduğu masaya yöneldi.

Bayram Tebriği ve Selamlaşma

Başkan Erdoğan, DEM Parti masasına giderek heyet üyeleriyle selamlaştı. Oldukça sakin bir atmosferde gerçekleşen kısa ziyarette Başkan Erdoğan, heyettekilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak iyi niyet temennilerinde bulundu.

Siyasi Nezaket Mesajı

Meclis resepsiyonundaki bu ziyaret, resepsiyonun en çok konuşulan anlarından biri oldu. DEM Parti heyetiyle gerçekleşen bu kısa temas, siyasi kulislerde nezaket ziyareti olarak değerlendirilirken; bayramın birleştirici ruhuna vurgu yapan bir kare olarak kayıtlara geçti.