Bakan Gürlek duyurdu: İnfaz sisteminde "yeniden kazanım" dönemi
Başkan Erdoğan liderliğinde sağlıklı bir toplum hedeflediklerini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, hükümlülerin sosyal hayata daha güçlü hazırlanması için tüm kurumlarla iş birliği içinde adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.
Bağımlılıkla mücadele ve meslek edindirme
Sistem bünyesinde yürütülen çalışmalara dair detaylar paylaşan Bakan Gürlek, hükümlülerin madde bağımlılığına karşı güçlü bir farkındalık kazanmalarını ve sosyal hayata hazırlanırken mesleki beceriler edinmelerini hedeflediklerini kaydetti. Bu doğrultuda tüm kurumlarla tam bir koordinasyon ve iş birliği içerisinde hareket ettiklerini aktardı.
Kararlılıkla Devam Edeceğiz
Sağlıklı bir toplum ve güçlü bir infaz yapısı oluşturma yolunda adımların süreceğini vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sağlıklı bir toplum ve güçlü bir infaz sistemi hedeflerimiz doğrultusunda adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" diyerek bakanlığın gelecek vizyonunun altını çizdi.