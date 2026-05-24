Bakan Gürlek duyurdu: İnfaz sisteminde "yeniden kazanım" dönemi

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 17:45

Bağımlılıkla mücadele ve meslek edindirme

Sistem bünyesinde yürütülen çalışmalara dair detaylar paylaşan Bakan Gürlek, hükümlülerin madde bağımlılığına karşı güçlü bir farkındalık kazanmalarını ve sosyal hayata hazırlanırken mesleki beceriler edinmelerini hedeflediklerini kaydetti. Bu doğrultuda tüm kurumlarla tam bir koordinasyon ve iş birliği içerisinde hareket ettiklerini aktardı.

Kararlılıkla Devam Edeceğiz

Sağlıklı bir toplum ve güçlü bir infaz yapısı oluşturma yolunda adımların süreceğini vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sağlıklı bir toplum ve güçlü bir infaz sistemi hedeflerimiz doğrultusunda adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" diyerek bakanlığın gelecek vizyonunun altını çizdi.