İsrail’in alıkoyduğu 59 aktivist Türkiye’ye döndü

Günlerdir haber alınamayan ve İsrail tarafından alıkonulan Sumud Filosu üyeleri için yürütülen yoğun diplomasi trafiği sonuç verdi. Girit üzerinden İstanbul'a getirilen uçakta; Arjantin, Avustralya, Bahreyn, İngiltere, Hollanda, İspanya, İtalya, Malezya, Meksika, Şili ve daha birçok ülkeden isimler yer aldı. İstanbul Havalimanı’nda aileleri ve destekçileri tarafından karşılanan aktivistler, uluslararası sularda uğradıkları saldırının detaylarını ve İsrail’in yasa dışı tutumunu dünya kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor.