Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler! "Arayacağım ilk kişi..."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin karşılaşacağı herhangi bir ciddi konuda ilk arayacağı kişinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan olacağını söyledi. Öte yandan Aliyev, Başkan Erdoğan'ın savaşın ilk gününden son gününe kadar Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirterek, "Azerbaycan'a verdiği siyasi ve manevi destek bir çoklarına mesaj oldu. Bu, sadece Azerbaycan halkına dayanışma mesajı değil aynı zamanda savaşa müdahale etmek isteyenlere 'karışmayın' mesajıydı. Azerbaycan halkı bunu hiçbir zaman unutmayacaktır." diye konuştu.