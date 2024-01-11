CHP Parti Meclisi toplantısında gerginlik: "Yeter ulan"

Yerel seçimler adım adım yaklaştığımız günlerde CHP'deki adaylık kaosu tam gaz devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden emanetçi Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti gölgesi altında genel başkanlık savaşı verirken, yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde CHP'de adaylık kaosu patlak vermişti. Tüm bu yaşananların ardında CHP'de aday belirleme süreci başladı. Ancak adayların açıklanması gecikirken, adayların belirlendiği toplantı katında sesler yükseldi. Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mersin Mezitli'de mevcut Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın devam etmesi gerektiğini düşünmesine rağmen, Neşet Tarhan aday gösterilmeyince bir diğer Mersin Milletvekili ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi.