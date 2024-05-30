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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024, 16:33 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024, 16:32

Ayhan Bora Kaplan davasının firari ismi Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı!

Son dakika haberi! Ayhan Bora Kaplan davasının hem sanığı hem de gizli tanığı olan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da gözaltına alındığı ve 6 Temmuz 2024 tarihine kadar geçici olarak tutuklandığı öğrenildi. Sertçelik'in firar ettiği ortaya çıkınca hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmıştı. Kulislerde Sertçelik'in FETÖ ve CIA’nın kontrolünde Türkiye’ye yönelik bir operasyon aracına dönüştüğü ifade edilirken, FETÖVARİ kumpasın hedefinde kimler olduğu da geçtiğimiz günlerde masaya yatırılmıştı. Öte yandan firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in Ankara Emniyetinde görev yapan köstebeği Serkan Dinçer'in dijital kayıtlarını inceleyen bilirkişi, köstebek ile Almanya'daki firari FETÖ'cünün iki mail adresini ortak kullandığını tespit etmişti.

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