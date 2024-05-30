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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024, 14:01 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024, 14:02

Başkan Erdoğan'dan Efes-2024 Tatbikatı'nda net mesaj! "Yakın takipteyiz, çekinmeyiz" deyip işaret fişeğini attı: Teröristana geçit yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Seferihisar'daki Efes-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününde önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin kuzeyindeki 'teröristan' odaklı seçim müsameresine asla müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Yakın takipteyiz, harekete geçmekten çekinmeyiz" diyerek net mesaj verdi. Erdoğan, "Bir teröristan için gayretler yoğunlaştı. Meselenin DEAŞ'la mücadele olmadığı doğrudan ülkemizi hedef alan sinsi bir plan var. Türkiye bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyecektir" dedi.

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