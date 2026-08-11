Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2026 19:40 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2026 19:50

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Atakan Akkaynak ve ailesi, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada futbolcu, eşi, 6 aylık bebeği ve minibüs sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kastamonu'nun Tosya ilçesi Sapaca köyü mevkisinde, D-100 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum FK'lı futbolcu Atakan Akkaynak ve ailesini taşıyan S.K. idaresindeki minibüs, aynı istikamette giden bir tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

KOLUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs sürücüsü S.K. ile birlikte futbolcu Atakan Akkaynak, eşi Saskia ve 6 aylık bebekleri yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde aile üyelerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ancak kazayı ufak sıyrıklarla atlatan eşi ve bebeğine kıyasla, futbolcu Atakan Akkaynak'ın kolunda kırık tespit edildiği bildirildi.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.