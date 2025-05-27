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Avcılar’da korkutan kaza: İki İETT otobüsü çarpıştı!
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Avcılar'da korkutan kaza: İki İETT otobüsü çarpıştı!

Giriş Tarihi: 27.05.2025 17:21:32

İstanbul Avcılar’da frenleri boşalan bir İETT Özel Halk Otobüsü geri geri kayarak başka bir otobüse çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otobüslerin kaldırılmasıyla trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi Üniversite Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 34 HO 1900 plakalı İETT Özel Halk Otobüsü, frenlerinin boşalması sonucu geri geri kaydı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otobüs, aynı cadde üzerinde seyir hâlinde olan 34 TP 7806 plakalı bir başka İETT otobüsüne çarparak durabildi.

Kaza sırasında otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşarken, kısa sürede araçtan tahliye edildi. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında cadde her iki yönde araç trafiğine kapatıldı.

Kaza yapan otobüslerin olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte yol yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor. Kaza anı ve sonrası ise havadan görüntülendi.

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