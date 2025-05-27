Fenerbahçe Beko’dan görkemli kutlama: İstanbul sarı-lacivert oldu

Giriş Tarihi: 27.05.2025 19:16:56 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 19:19:26

Avrupa'da tarih yazarak Türkiye'ye büyük gurur yaşatan THY EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, kutlamalar kapsamında bugün binlerce taraftarıyla buluşmak üzere yola çıktı. Kutlama korteji, saat 17.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan üstü açık otobüsle hareket etti.

Sarı-lacivertli kafile Bağdat Caddesi boyunca ilerlerken, binlerce taraftar meşaleler, bayraklar ve marşlarla coşkulu bir karşılamaya imza attı. Cadde boyunca adeta sarı-lacivert bir kortej oluştu. Taraftarlar, takımlarının zaferini büyük bir sevinçle kutladı.

Otobüsün üst kısmından taraftarlara el sallayan basketbolculara maskot Yellow ve oyuncuların aileleri de eşlik etti. Teknik heyetin ve oyuncuların neşeli ve gururlu halleri dikkat çekerken, kutlamalar adeta bir şampiyonluk karnavalına dönüştü.

Fenerbahçe kafilesinin ilerleyen saatlerde Ülker Stadyumu'na ulaşması bekleniyor.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yollar arasında Büyükyalı Caddesi Turgut Özal Bulvarı Kesişimi ile Bostancı Meydan arası Sahilyolu (Kadıköy İstikameti) ve Bağdat Caddesi Bostancı Meydan ile Mustafa Mahzar Bey Sokak arası yer aldı.

Alternatif güzergâhlar olarak ise Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 Karayolu, Cemil Topuzlu Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nın güney istikameti bildirildi.

Polis ve trafik ekipleri olası yoğunluklara karşı önlemlerini sürdürüyor.