Aslı Baykal AK Partiye mi katılacak? Hulusi Şentürk’ten A Haber’de önemli açıklama

CHP’de yaşananlara isyan eden CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal partiden istifa etti. Aslı Baykal’ın sosyal medya açıklamaları ise CHP içinde bomba etkisi yarattı. Şu anki CHP yönetimini topa tutan Baykal, “CHP’yi gayri milli olarak niteledi. Ayrılığı sonrası ise “Aslı Baykal AK Parti’ye geçer mi?” sorusu sorulmaya başlandı. Konuya dair A Haber’de konuşan AK Parti Milletvekili Hulusi Şentürk, “Bizim kapımız herkese açık” mesajını verdi. CHP'yi yerden yere vuran Şentürk, "Şu anda CHP’nin tüm söylemleri tamamen gayri milli tabana oturmuş durumda. CHP şu anda tamamen batılı güçlerin Türkiye’de iktidarı değiştirme hevesinin bir aparatı olarak kullanılır hale geldi. Ve bunun için sadece veremeyecekleri hiçbir taviz yok." dedi. .