ASELSAN LUNA-2 uydusu fırlatıldı! Yerli nano uydu görevde

Savunma sanayisindeki dev tecrübesini uzay derinliklerine taşıyan ASELSAN, stratejik bir başarıya daha imza attı. Uzay Tabanlı Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümleri için geliştirilen LUNA serisinin ikinci üyesi LUNA-2, 30 Mart 2026'da Kaliforniya'dan SpaceX roketiyle uzaya gönderildi.

En ücra köşelerden kesintisiz veri akışı

Milli mühendislik gücüyle üretilen LUNA-2, sahip olduğu ileri teknoloji sayesinde yeryüzünün en ulaşılmaz noktalarından bile kesintisiz veri akışı sağlayabilecek. Nano uydu teknolojisinin sağladığı esneklik sayesinde küresel IoT pazarında dengeleri değiştirmesi beklenen sistem, Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlık vizyonunu bir adım öteye taşıyor.

LoRa teknolojisi ile az enerji çok kapsam

LUNA-2'nin teknik mimarisi, yüksek verimlilik üzerine kuruldu. Uydunun sahip olduğu özel iletişim sistemi LoRa, çok düşük enerji harcayarak devasa alanları kapsama altına alabiliyor. Bu özellik, sensör verilerinin güvenli ve sürdürülebilir şekilde yeryüzüne aktarılmasını sağlıyor.

Tasarımdan yazılıma %100 yerli

Uydunun en dikkat çeken yönü ise üretimindeki yerlilik oranı. Tasarım, geliştirme, üretim ve test süreçlerinin tamamı ASELSAN bünyesinde gerçekleştirildi. Türk mühendisler tarafından öz kaynaklarla yazılan uçuş kodları ve yer kontrol yazılımları, uydunun uzaydaki operasyonlarını yönetecek.

İki yılda iki uydu: Uzayda seri üretim dönemi

ASELSAN, uzay vizyonu kapsamında hedeflerine hızla ilerliyor. Serinin ilk uydusu olan LUNA-1, Aralık 2025'te başarıyla fırlatılmıştı. LUNA-2'nin de yörüngeye yerleşmesiyle birlikte Türkiye, uzay tabanlı haberleşme ve nesnelerin interneti alanındaki yetkinliğini küresel ölçekte kanıtlamış oldu.