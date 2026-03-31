APP plaka değişiminde son gün kuyruğu

İçişleri Bakanlığı tarafından Amerikan Pres Plaka (APP) kullanımına getirilen yasak sonrası tanınan süre bugün itibarıyla sona erdi. Ankara'da yasağa uymak ve cezai işlemle karşılaşmak istemeyen sürücüler, plaka değişim merkezlerine akın etti.

Ankara'da değişim merkezleri kilitlendi

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Plaka Değişim Merkezi'nde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uzun kuyruklar oluştu. Standart plakaya geçiş yapmak isteyen vatandaşlar saatlerce beklemek zorunda kalırken, görevliler yoğunluk nedeniyle mesai saatlerini uzatma kararı aldı.

"Radarlar okumuyor, değiştirmek zorundayız"

Sırada bekleyen sürücülerden Fatih Başaran, uygulamanın güvenlik açısından yerinde olduğunu belirterek, "Maalesef son güne bıraktık. APP plakaların radarlar tarafından okunamadığı söyleniyor, bu yüzden yasaklanması mantıklı. Saat 9'dan beri sıradayım, yetiştirmeye çalışıyorum" dedi. Diğer bir sürücü Ali Dönmez ise yeni mühür ve damga zorunluluğuna dikkat çekerek kuyrukların ucu bucağı olmadığını ifade etti.

Değiştirmeyene ağır ceza kapıda

Yetkililer, bugünden itibaren APP plaka ile trafiğe çıkan araçlara ağır para cezaları uygulanacağını ve araçların trafikten men edilmesine kadar varan yaptırımların söz konusu olduğunu hatırlattı. Standart, mühürlü ve karekodlu plakaların kullanımı artık tüm araçlar için zorunlu hale geldi.