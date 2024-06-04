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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024, 16:59 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024, 16:59

Antalya'da termometreler 41 dereceyi gördü! Sahiller doldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Akdeniz bölgesinde hava sıcaklarının 30 derecenin üzerine çıkacağı uyarısının ardından turizm kenti Antalya'da, sıcak hava etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının 38 dereceye kadar çıktığı kent merkezinde deniz suyu sıcaklığı 24 derece ölçülürken, nem oranı yüzde 36 seviyelerinde seyretti. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler de Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahile gelenlerden bazıları denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da güneşlenmenin yanı sıra gölgede denizi izlemeyi tercih etti. Çocuklarıyla beraber sahile gelen aileler, denizin içinde oynamayı seçti.

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