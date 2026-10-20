3 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 15 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Gizli tanık verileri, banka hesap hareketleri ve ankesörlü aranma kayıtları incelenen şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Burdur ve Ordu'da 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel