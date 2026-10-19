Fon krizinde gözler Meclis'te: Ara ödemeler için EKK'den açıklama

SPK Başkanı Mahmut Sütçü ve Bakan Yardımcısı Osman Çelik görevlerinden ayrıldı

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy görevden alındı: Vali yardımcısı olarak devam edecek

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy görevden alındı: Vali yardımcısı olarak devam edecek