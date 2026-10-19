Kara para soruşturması: Ömer Sarıgül, Emir Sarıgül, Murat Ağırel ve Aylin Kotil'e tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Ömer Sarıgül, Abdurrahman Emir Sarıgül, Murat Ağırel ve Aylin Kotil'in bulunduğu 15 şüpheli "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel