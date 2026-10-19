UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Kara para soruşturması: Ömer Sarıgül, Emir Sarıgül, Murat Ağırel ve Aylin Kotil'e tutuklama talebi

Kara para soruşturması: Ömer Sarıgül, Emir Sarıgül, Murat Ağırel ve Aylin Kotil'e tutuklama talebi

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Ömer Sarıgül, Abdurrahman Emir Sarıgül, Murat Ağırel ve Aylin Kotil'in bulunduğu 15 şüpheli "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

2027 asgari ücret zammı için 3 senaryo! Yeni maaş ne kadar olacak?
2027 asgari ücret zammı için 3 senaryo! Yeni maaş ne kadar olacak?
Fon krizinde gözler Meclis'te: Ara ödemeler için EKK'den açıklama
Fon krizinde gözler Meclis'te: Ara ödemeler için EKK'den açıklama
Alihan Kuriş suç örgütüne 5. dalga operasyon: Kuyumcudaki kasadan F serisi 1 dolarlık banknotlar çıktı
Alihan Kuriş suç örgütüne 5. dalga operasyon: Kuyumcudaki kasadan F serisi 1 dolarlık banknotlar çıktı
Gaziantep'te kar maskeli 3 soyguncu kuyumcuyu bastı: 5 milyon 650 bin TL'lik altın çaldılar
Gaziantep'te kar maskeli 3 soyguncu kuyumcuyu bastı: 5 milyon 650 bin TL'lik altın çaldılar

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle