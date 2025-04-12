Antalya Havalimanı sezona hazır! Başkan Erdoğan kurdeleyi kesti: Yolcu kapasitesi 82 milyona çıkıyor!

Turizmin başkenti Antalya’da, havalimanı altyapısı tarihi bir yatırımla yenilendi. 2,5 yılda tamamlanan dev projeyle terminal kapasitesi 35 milyondan 82 milyona çıkarıldı, uçak park kapasitesi 108’den 176’ya yükseltildi. Akıllı bina teknolojileriyle donatılan yeni terminallerin açılışı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Açılış öncesi bilgi veren Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Antalya Havalimanı'nın artık Türkiye’nin ikinci en büyük yolcu kapasitesine sahip tesisi konumunda olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu...