Ankara’da toplu taşıma ücretlerine büyük zam!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık Ayı 3. Birleşimi, başkentte milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir kararın alındığı toplantı oldu. ABB yönetimi, hem belediye otobüslerine hem de dolmuş hatlarına 2026 yılı için yüzde 35'i aşan fiyat artışı önerisini Meclis'e getirdi. CHP grubunun oy çokluğuyla kabul ettiği teklif sonrası ulaşım tarifeleri ciddi şekilde değişti.

Mevcut 26 TL olan tam bilet ücreti 35 TL'ye çıkarılarak yaklaşık yüzde 35'lik bir zam yapılmış oldu. Öğrenci bileti 13 TL'den 17 TL'ye, tam aktarma 12,50 TL'den 17 TL'ye, öğrenci aktarma ise 8 TL'den 10 TL'ye yükseltildi.

Ayrıca, Mansur Yavaş'ın göreve gelmeden önce ücretsiz olan aktarma sisteminin CHP yönetimi döneminde ücretli hale getirildiği de yeniden gündeme taşındı.

1000 OTOBÜS ALIP BEDAVA TAŞIYACAĞIM DEMİŞTİ BİR AY SONRA ZAM GETİRDİ

Zam kararının açıklanması Meclis'te siyasi tansiyonu artırdı. AK Parti ve BBP grupları teklife ret oyu verirken, CHP grubunun oylarıyla düzenleme kabul edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Mansur Yavaş'ın yalnızca bir ay önce Meclis kürsüsünden yaptığı "1000 yeni otobüs alacağız ve Ankara halkını ücretsiz taşıyacağız" açıklamasını hatırlatarak karara sert tepki gösterdi.

"VERİLEN SÖZÜN UNUTULMASI MANTIĞA AYKIRI"

Yalçın, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"EGO otobüslerinde 26 TL'den 35 TL'ye çıkan tarife, Sayın Başkan'ın sadece bir ay önce 'ücretsiz yapacağım' dediği ulaşım vaadinin tam tersidir. Bu kadar kısa sürede verilen sözün unutulması mantığa aykırıdır. Bin otobüs için gereken tüm desteği vermeye hazırız. Yeter ki verdiği sözü tutsun." dedi.

DOLMUŞ ÜCRETLERİNE DE ZAM GELİYOR

Aynı oturumda dolmuş ücretlerinin de artırılması yönündeki teklif kabul edildi. Net rakamların UKOME toplantısının ardından duyurulacağı belirtilirken, başkentliler dolmuş ücretlerinde de yüksek oranlı artış bekliyor.