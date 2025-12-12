İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 sanığın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

İLK DURUŞMA 9 MART'TA

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılamanın Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda 9 Mart 2026 tarihinde başlanılmasına karar verildi.

İstanbul'u ahtapot gibi saran haraç ve rüşvet "eko"sistemi deşifre edildiği İBB iddianamesi İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamenin kabulüyle beraber dava açıldı.

EKREM İMAMOĞLU'NA 2352 YILA KADAR HAPİS

Hazırlanan iddianamede CHP'li Ekrem İmamoğlu suç şemasının en başında ve 1 numara. Yapılanmanın 2014 yerel seçim sonrası başladığı vurgulandı. İmamoğlu'na 142 eylemle ilgili cezalandırma talep edildi. 828 ila 2352 yıla kadar hapis cezası istendi.







"EKO"SİSTEMİN HİYERARŞİK YAPISI



7 ayrı bölümden oluşan iddianamede Ekrem İmamoğlu'na "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün lideri" dendi.



Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve MI6 ajanı Hüseyin Gün örgüt yöneticisi olarak kayıtlara geçti.







ÖNCE PARALAR VE CHP'Yİ SONRA DEVLETİ ELE GEÇİRMEK İSTEDİLER



İmamoğlu ve ekibinin mali nitelikli suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermayeyle maddi zenginleşmenin yanı sıra CHP'yi ele geçirmek istediği vurgulandı.

İddianamenin birinci bölümünde suç örgütünün genel yapısı ve özellikleri, ikinci bölümde ise soruşturmanın genel özetinin ele alındığı görüldü.



Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Beylikdüzü'nden İBB'ye uzanan ve İstanbul'u ahtapot gibi saran suç eylemlerine üçüncü ve dördüncü kısımda yer verildi.

Beşinci bölümde örgüt liderinin İBB Başkanı olduğu dönemde İBB'ye bağlı iştirak şirketleri eliyle gerçekleştirilen eylemleri, altıncı bölümde örgüt mensubu olan şüphelilerin örgütsel konumlarına dair tahlilleri ve yedinci(son) bölümde ise hakkında kamu davası açılan şüphelilerin üzerine atılı eylemlerle ilgili suç tasnifleri ve sevk maddelerine yer verildi.







ÖRGÜTÜN VERDİĞİ İLK GÖRÜNTÜ



'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' iddianamesine göre Ekrem İmamoğlu, örgütün temelini 2014 Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde attı.



Örgüt, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alma sürecindeki para sayma görüntüleriyle ilk görüntüsünü verdi.









ŞAİBELİ KURULTAY İDDİANAMEDE: DELEGELER ÖZEL LEHİNE SATIN ALINDI



İBB iddianamesinde 4-5 Kasım 2023'teki kurultay gününe dair görüntüler tek tek incelendi.



"CHP'nin yolsuzluk ve rüşvet parasıyla dizayn edildiği" vurgulanan iddianamede Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'den uzaklaştırmaya dönük eylemler içinde olduğu bu doğrultuda bazı gazeteciler ve TV kanallarını fonladığına dair detaylar yer aldı. 38. İstanbul İl Kongresi ve Olağan Kurultay'da delegelerin satın alınarak Özel lehine oy kullandırıldığı vurgulandı.







SİYASAL CASUSLUK İDDİANAMEDE: KİŞİSEL VERİLER ÇALINDI, SEÇİMLER MANİPÜLE EDİLDİ



İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün hiyerarşik yapısında MI6 ajanı Hüseyin Gün 'örgüt yöneticisi' konumunda. Kişisel verilerin çalınması ile 2019 ve 2024 seçim süreçlerinin manipüle edildiği vurgulanıyor.

İddianamede CHP tüzel kişiliğini de bağlayan, Anayasa'nın 68. ve 69. maddaleriyle, Siyasi Partiler Kanunu'nun 101. maddesine aykırı eylemler somut verilerle yer aldı.









CHP'nin tüzel kişiliğinin sorumlu oldu şu ifadelerle belirtiliyor:



Bahsedilen soruşturmalar kapsamında bazı yöneticilerin suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU ile birlikte organize bir şekilde hareket ederek örgütün suçtan elde ettiği kazançla parti yönetimini şekillendirdiği, bu kapsamda eylemlerin süreklilik arz ettiği, suçtan elde edilen menfaatin bir kısmının parti faaliyetlerinde kullanıldığı hususları dikkate alındığında Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğinin sorumlu olduğu anlaşılmıştır.

