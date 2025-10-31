Kaza, Samandağ ilçesi Yeşilada Mahallesi kavşağında meydana geldi. A.K. yönetimindeki 31 AAU 09 plakalı hafif ticari araç, önce Erol Yıldız idaresindeki 31 AOV 811 plakalı motosiklete, ardından A.Ç. yönetimindeki 31 ATE 101 plakalı diğer motosiklete çarptı.

Bir Kişi Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı Hastanede

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Erol Yıldız'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri ile A.Y., S.K. ve A.K. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürüyor.

Kaza Kamerada

Feci kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın kontrolsüz şekilde motosikletlere çarpması dikkat çekti.