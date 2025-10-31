PODCAST CANLI YAYIN
Hatay Samandağ'da hafif ticari araç 2 motosiklete çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Hatay Samandağ'da hafif ticari araç 2 motosiklete çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde hafif ticari araç ile iki motosikletin çarpıştığı kazada Erol Yıldız hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samandağ ilçesi Yeşilada Mahallesi kavşağında meydana geldi. A.K. yönetimindeki 31 AAU 09 plakalı hafif ticari araç, önce Erol Yıldız idaresindeki 31 AOV 811 plakalı motosiklete, ardından A.Ç. yönetimindeki 31 ATE 101 plakalı diğer motosiklete çarptı.

Bir Kişi Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı Hastanede

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Erol Yıldız'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri ile A.Y., S.K. ve A.K. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürüyor.

Kaza Kamerada

Feci kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın kontrolsüz şekilde motosikletlere çarpması dikkat çekti.

Bunlar da Var

GOL | Konyaspor - 3 1 - 12 Bingölspor | Morten Bjorlo
GOL | Konyaspor - 3 1 - 12 Bingölspor | Morten Bjorlo
GOL | Konyaspor - 2 1 - 12 Bingölspor | İsmail Esat Buğa
GOL | Konyaspor - 2 1 - 12 Bingölspor | İsmail Esat Buğa
FSM Köprüsü’nde intihar şoku! Aracından İnip Atladı! Cansız bedeni Emirgan’da bulundu (VİDEO)
FSM Köprüsü’nde intihar şoku! Aracından İnip Atladı! Cansız bedeni Emirgan’da bulundu (VİDEO)
GOL | Gaziantep FK - 2 0 - Karabük İdmanyurdu Spor | Juninho Bacuna
GOL | Gaziantep FK - 2 0 - Karabük İdmanyurdu Spor | Juninho Bacuna

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle