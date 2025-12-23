PODCAST
Ankara Haymana'da düşen uçakta heyetin tamamı hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 23:38
Libya Başbakanı: "Ankara’dan dönüşleri sırasında Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed el-Haddad’ın ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği haberini aldık."
