Tüm dünya Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı 'UFO' açıklaması sonrası diken üzerinde. İşte haberin tüm ayrıntıları.ABD Savunma Bakanlığı'nın Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) eylemlerine dair yapılan yazılı açıklamada dün yerel saatle 14:42'de, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve askeri liderliğin tavsiyelerine dayanarak bir F-16'nın ABD'nin Michigan eyaletindeki Huron Gölü üzerinde, ABD hava sahasında yaklaşık 20 bin fit yükseklikle havadaki uçan bir cismi başarıyla vurmak için AIM9x füzesi fırlattığı belirtildi.Herhangi bir sivilin yaralandığı veya etkilediğine dair belirti olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Cismin rotası ve rakımı, sivil havacılık için bir tehlike olabileceği de dahil olmak üzere endişelere yol açtı. Bu atış için seçilen yer, bize enkaz kurtarma şansını artırırken, yerdeki insanların etkilenmesinden kaçınma fırsatı verdi. Herhangi bir sivilin yaralandığı veya başka bir şekilde etkilendiğine dair hiçbir belirti yok. Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı, nesneyi Pazar sabahı tespit etti ve görsel ve radar takibini sürdürdü. Uçuş yoluna ve verilerine dayanarak, bu nesneyi hassas Savunma Bakanlığı bölgelerinin yakınında uçan Montana üzerinden alınan radar sinyaline makul bir şekilde bağlayabiliriz. Yerdeki herhangi bir şeye yönelik kinetik bir askeri tehdit olarak değerlendirmedik, ancak uçuş güvenlik tehlikesi ve potansiyel gözetleme yetenekleri nedeniyle bir tehdit olarak değerlendirdik. Ekibimiz şimdi daha fazlasını öğrenmek amacıyla nesneyi kurtarmak için çalışacak" denildi.
PENTAGON'DAN AÇIKLAMA
Pentagon TSI 01.50'de açıklama yaparak cismin düşürüldüğünü doğruladı. Cismin 20 bin fit irtifada uçtuğunu belirten Pentagon Sözcüsü, cismin 'potansiyel gözetleme yetenekleri sebebiyle' düşürüldüğünü belirtti. Karadaki herhangi bir şeye yönelik aktif bir askeri tehdit olarak değerlendirmediklerini belirten Pentagon, "Ekibimiz şimdi daha fazlasını öğrenmek amacıyla nesneyi kurtarmak için çalışacak" açıklamasını yaptı.ABD Hava Kuvvetleri Generali Glen VanHerck'in yaptığı açıklama ise UFO şüphelerini körükleyen cinsten. VanHerck şu ifadeleri kullandı:Hangi ülkeden olduklarını bilmiyoruz. Nasıl havada kaldıklarını bilmiyoruz. İtici sistemlerini bilmiyoruz. Ama onlara balon değil nesne dememizin ise bir nedeni var.VanHerck kendisine yöneltilen 'Uzaylıları göz ardı ediyor musunuz?' sorusuna ise 'Henüz hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum' yanıtını verdi.Şu ana kadar ABD tarafından, ne olduğu bilinmeyen 3 obje vuruldu. Çinlilere ait olduğu şüphesi vardı ta ki Çinliler de kendi hava sahalarında bir UFO tespit ettiklerini yayınlayana kadar.ABD Savunma Bakanlığı'nın TSI 01:00'de yaptığı açıklamada nesnenin 8 köşeli olduğu, uzaylılar olduğuna dair bir kanıt henüz olmadığı ama tersi bir kanıt olmadığı da belirtildi. Ayrıca nesnenin üzerinden sicime benzer bir şeyler sarktığı ve bir şey taşıdığına dair bir bilgi olmadığı detayı yer aldı.ABD'li yetkililer, Huron Gölü'ne yaklaşırken tespit edilen nesnenin 20 bin itte uçtuğunu ve sivil havacılığa potansiyel bir tehdit oluşturduğunu, bu nedenle Başkan Biden'ın düşürülmesini emrettiğini belirtti.
SON 10 GÜNDE 4 HAVA UNSURU DÜŞÜRÜLDÜ
ABD Savunma Bakanlığı da, 3 Şubat'ta Çin'e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığının ve Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti. Balon, 4 Şubat'ta Başkan Biden'ın emriyle Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü.
Beyaz Saray, 10 Şubat'ta Başkan Joe Biden'ın emriyle bir ABD savaş uçağının Alaska üzerinde küçük bir araba büyüklüğündeki 'tanımlanamayan bir nesneyi' düşürdüğünü duyurmuştu.11 Şubat'ta ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD ile işbirliği içinde Kanada'nın Yukon bölgesi üzerinde cismi düşürdüklerini açıklamıştı. Böylece ABD ordusu son 10 gün içinde bir Çin'e ait yüksek irtifa balonu ve 3 tanımlanmayan cisim olmak üzere 4 hava unsurunu düşürmüş oldu.
ELON MUSK'TAN PAYLAŞIM
Tesla ve SpaceX'in kurucusu, Twitter'ın sahibi Elon Musk, tanımlanamayan cisimle ilgili paylaşımda bulundu. Musk, "Endişelenmeyin, birkaç uzaylı arkadaşım uğradı" paylaşımını yaptı.