PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Pentagon TSI 01.50'de açıklama yaparak cismin düşürüldüğünü doğruladı. Cismin 20 bin fit irtifada uçtuğunu belirten Pentagon Sözcüsü, cismin 'potansiyel gözetleme yetenekleri sebebiyle' düşürüldüğünü belirtti. Karadaki herhangi bir şeye yönelik aktif bir askeri tehdit olarak değerlendirmediklerini belirten Pentagon, "Ekibimiz şimdi daha fazlasını öğrenmek amacıyla nesneyi kurtarmak için çalışacak" açıklamasını yaptı.ABD Hava Kuvvetleri Generali Glen VanHerck'in yaptığı açıklama ise UFO şüphelerini körükleyen cinsten. VanHerck şu ifadeleri kullandı:Hangi ülkeden olduklarını bilmiyoruz. Nasıl havada kaldıklarını bilmiyoruz. İtici sistemlerini bilmiyoruz. Ama onlara balon değil nesne dememizin ise bir nedeni var.VanHerck kendisine yöneltilen 'Uzaylıları göz ardı ediyor musunuz?' sorusuna ise 'Henüz hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum' yanıtını verdi.Şu ana kadar ABD tarafından, ne olduğu bilinmeyen 3 obje vuruldu. Çinlilere ait olduğu şüphesi vardı ta ki Çinliler de kendi hava sahalarında bir UFO tespit ettiklerini yayınlayana kadar.ABD Savunma Bakanlığı'nın TSI 01:00'de yaptığı açıklamada nesnenin 8 köşeli olduğu, uzaylılar olduğuna dair bir kanıt henüz olmadığı ama tersi bir kanıt olmadığı da belirtildi. Ayrıca nesnenin üzerinden sicime benzer bir şeyler sarktığı ve bir şey taşıdığına dair bir bilgi olmadığı detayı yer aldı.ABD'li yetkililer, Huron Gölü'ne yaklaşırken tespit edilen nesnenin 20 bin itte uçtuğunu ve sivil havacılığa potansiyel bir tehdit oluşturduğunu, bu nedenle Başkan Biden'ın düşürülmesini emrettiğini belirtti.

SON 10 GÜNDE 4 HAVA UNSURU DÜŞÜRÜLDÜ

ABD Savunma Bakanlığı da, 3 Şubat'ta Çin'e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığının ve Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti. Balon, 4 Şubat'ta Başkan Biden'ın emriyle Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü.

Beyaz Saray, 10 Şubat'ta Başkan Joe Biden'ın emriyle bir ABD savaş uçağının Alaska üzerinde küçük bir araba büyüklüğündeki 'tanımlanamayan bir nesneyi' düşürdüğünü duyurmuştu.11 Şubat'ta ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD ile işbirliği içinde Kanada'nın Yukon bölgesi üzerinde cismi düşürdüklerini açıklamıştı. Böylece ABD ordusu son 10 gün içinde bir Çin'e ait yüksek irtifa balonu ve 3 tanımlanmayan cisim olmak üzere 4 hava unsurunu düşürmüş oldu.

ELON MUSK'TAN PAYLAŞIM

Tesla ve SpaceX'in kurucusu, Twitter'ın sahibi Elon Musk, tanımlanamayan cisimle ilgili paylaşımda bulundu. Musk, "Endişelenmeyin, birkaç uzaylı arkadaşım uğradı" paylaşımını yaptı.