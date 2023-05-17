Almanya’da FETÖ’cülerin şikayetiyle gözaltına alınan gazeteciler serbest bırakıldı

Son dakika haberi! 14 Mayıs seçimlerini provoke etmeye çalışan Almanya'da seçim ayarlı operasyon gerçekleştirildi. FETÖ'cüler şikayeti üzerine operasyon başlatan Alman polisi Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenlediği ve Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay'ı gözaltına aldığı bildirildi. Türk gazetecilere terörist muamelesi yapıldığını belirten A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, sözde şikayeti yapanın firari FETÖ'cü Cevheri Güven olduğunu açıkladı. Firari FETÖ'cü Cevheri Güven yine sahne almış ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurulmuştu. Skandala Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Türk gazeteciler serbest bırakıldı. Alman Büyükelçisi ise Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Serbest bırakılan Erel, "Evimdeki arama 4,5 saat sürdü, terörist muamelesi yapıldı." dedi.