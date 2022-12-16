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Akşener ve İmamoğlu'ndan 'Kılıçdaroğlu'na operasyon! Hulki Cevizoğlu yorumladı

Akşener ve İmamoğlu'ndan 'Kılıçdaroğlu'na operasyon! Hulki Cevizoğlu yorumladı
16.12.2022 01:11 - Son Güncelleme: 16.12.2022 01:30

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YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün ceza alan Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de giriştiği mağduriyet algısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de öncülük etmişti. Hulki Cevizoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in Saraçhane tiyatrosunu katıldığı programda tek tek anlattı. Cevizoğlu, "Altılı masadan bazı genel başkanlar, 'yargının güvencesi biziz, göreve geldiğimizde yargıyı şöyle yapacağız' deyip, bugün nasıl 'yargı Erdoğan'ın elinde' diye söyleyebilirsin. Böyle bir garabet olabilir mi?" diye konuştu.

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