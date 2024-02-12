AK Parti'nin 10 şubat'ta gerçekleştirdiği seçim çalışmasına saldırız düzenlenmişti, ağır yaralanan kadının vurulma anları ortaya çıktı

Silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, araçtan ateş açıldığı sırada sokakta yürüyen Ebru Güneş'in vurulup yere düştüğü görülüyor. AK Parti'nin 10 Şubat'ta gerçekleştirdiği Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili soruşturma sürerken peş peşe gözaltılar da geldi. Polis olayda kullanılan aracı Başakşehir'de ormanlık bir alanda üzerine plakaları takılmış halde buldu. Silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.