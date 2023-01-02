Türkiye'nin masada olmadığı bir Avrupa Birliği toplantısında Rusya-Ukrayna meselesinin konuşulması diplomasi olarak bile ifade edilemez. O sadece zihinsel egzersiz düzeyinde kalır. Hiç kimse bize siyasal bazı retorikler kullanarak terörü mağdur göstermeye ya da terör yoluyla yapılanlara hafifletici sebep üretmeye kalkmasın.

Türkiye-Suriye-Moskova savunma bakanlarının Rusya'da bir araya gelmesi Suriye konusunda, Suriye'de iç savaş başlamadan evvel Türkiye Suriye halkının faydasına olacak şekilde Suriye'nin açılması, dünya ile entegre olması için çok kuvvetli bir tavır ortaya koydu. Biz bunları yaparken dünyanın önemli devletleri Suriye'ye 'haydut devlet' muamelesi yapıyor ama biz Suriye halkının faydasına olacak şekilde bunu sürdürdük. Ama daha sonra ortaya çıkan katliamlar bu ilişkilerin kopmasına neden oldu. Türkiye en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olmuştur