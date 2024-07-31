AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İsrail tarafından şehit edilmesi sonrası kameralar karşısına geçti. "Bugün artık yeni bir güne geçilmiştir" diyen Çelik, "İsrail bölge savaşının ilk tetiğini çekmiştir. Bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliği tehdit altında" ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun 7 Ekim'deki "Bölgede tüm sınırlar değişecek" açıklamasına dikkat çeken Çelik, "Dünya barışının kilidi Ortadoğu barışıdır, Ortadoğu barışının kilidi de Filistin barışıdır" ifadelerini kullandı.