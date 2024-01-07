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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024, 20:22 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024, 20:32

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan A Haber'e konuştu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 11'i büyükşehir olmak üzere toplam 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Konuşmasında ''Fatih'in emaneti olan güzel İstanbul'umuzu muradına kavuşturacak, büyükşehir belediyesini yeniden ve sadece İstanbul halkına hizmet eder hale getireceğiz.'' ifadesini kullanan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayının Murat Kurum olduğunu duyurdu. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Murat Kurum, A Haber'e yaptığı açıklamasında İstanbul'u hak ettiği noktaya getirmek istediklerini belirterek "31 Mart akşamına kadar da yoğun bir şekilde çalışacağız. Hep birlikte koşturmaya devam edeceğiz." dedi.

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