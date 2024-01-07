AK Parti'nin yeni yerel seçim şarkısında Filistin vurgusu! “Nehirden denize Özgür Filistin”

Yerel seçimlere yaklaşırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Parti'nin 26 ildeki belediye başkan adayları açıklandı. İstanbul adayı Murat Kurum'un isminin de resmen açıklandığı tanıtım töreninde yeni seçim şarkısı da ilk kez görücüye çıktı. Tören boyunca salonda çalınan AK Parti'nin yerel seçim şarkısında Filistin unutulmadı. Beğenileri toplayan seçim şarkısının "Her zaman her yerde nehirden denize, zaferden zafere koşsun diye Türkiyem" sözleri ile “Nehirden denize Özgür Filistin” sloganına atıfta bulunuldu.