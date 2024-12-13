AK Parti 8. Olağan İl Kongresi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yeni bir dönemin arefesinde olduklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "Aşmamız gereken engeller var." dedi. Türkiye'nin kazanımlarına kulp takmak için fırsat kollayan CHP'nin başını çektiği muhalefete Suriyeli muhacirlerin geri dönmeye başladığını hatırlatan Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diye soruyorlar. Kimi bu soruyu cahilliğinden, kimi de ideolojik fanatizmden soruyor. Şimdi gördünüz mü niçin Suriye'de olduğumuzu?" dedi. Suriyeli düşmanlığı üzerinden siyaset üreten muhalefet partilerine de tepki gösteren Erdoğan, "Azıcık ahlakları, azıcık utanma duyguları varsa partilerin tabelalarını indirir, siyasete tövbe eder siyaset öncesi işlerine geri dönerler." ifadelerini kullandı.