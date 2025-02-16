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Ajlan Tekinkoç isimli dinsiz yazarın skandalları büyüyor! Dün çarşaflıları hedef aldı bugün tüm dini değerleri
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Ajlan Tekinkoç isimli dinsiz yazarın skandalları büyüyor! Dün çarşaflıları hedef aldı bugün tüm dini değerleri

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 12:01 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2025 12:01

Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği Ajlan Tekinkoç isimli dinsiz yazarın skandalları büyüyor. Çarşaf giyen kadınları “Tarla korkuluğu, bombacı, sapık” olarak tanımlayan Tekinkoç'un bir takipçisine "Sen önce türbanını çıkar" dediği görüldü. Manevi ve kutsal değerleri hiçe sayan merdiven altı yazar, "Allah adaletsizlik yapıyor, diktatör bir tanrı görüyoruz. Ayetler sürekli kendini tekrarlıyor" deyip hem Kur'an-ı Kerim'e dil uzattı hem de Peygamberleri hedef aldı. İlgili makamların toplumu kutuplaştıran Ajlan Tekinkoç ile ilgili ne zaman adım atacağı merak konusu oldu.

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