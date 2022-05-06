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Afganistan ve Pakistanlı videolarının yayılmasında istihbarat parmağı mı var? Deniz Ülke Arıboğan'dan çarpıcı açıklamalar

Afganistan ve Pakistanlı videolarının yayılmasında istihbarat parmağı mı var? Deniz Ülke Arıboğan'dan çarpıcı açıklamalar
06.05.2022 16:21 - Son Güncelleme: 06.05.2022 16:21

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Son 2 haftadır sosyal medya üzerinden özellikle Afganistanlı ve Pakistanlı sığınmacıların olumsuz videoları dolaşıma sokuluyor. Söz konusu videolar bazı muhalif kesimler tarafından “Ülke işgal altında” algısı için kullanılıyor. Halkı galeyana getirme amacı güden paylaşımlar ve videolar hakkında eski istihbaratçı merhum Prof. Dr. Mahir Kaynak’ın kızı Deniz Ülke Arıboğan, önceki gün çarpıcı bir paylaşımda bulundu, tweeti gündem oldu. Arıboğan, provokasyonun arkasında istihbarat servislerinin olabileceğine dikkat çekerek, “Sakin olun, tuzak var” uyarısı yaptı. Peki Arıboğan bu sözlerle ne demek istedi? İşte Deniz Ülke Arıboğan’ın takvim.com.tr’ye özel açıklamaları

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