CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yandaşlarına ateş püskürdü: "Vız gelir tırıs gider"

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunu ve otobüste gazetecilerle verdiği pozu eleştiren isimlere ateş püskürdü. Kendi yandaşlarına ve CHP tabanına meydan okuyan İmamoğlu, "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmek isteyenler olabilir ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider" ifadelerini kullandı. İBB Başkanı'nın ateşi harlayan bu çıkışının ardından CHP'ye yakın isimler "Biz böyle konuşmadık Başkan. Böyle her şey çok güzel olmaz bence..." sözleriyle tepkisini dile getirip, İmamoğlu'nu kibirli olmakla suçladı.