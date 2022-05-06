Muhalefetin Türkiye'yi itibarsızlaştırmak için kurduğu kirli oyunu Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür açıkladı

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında Türkiye’nin göç ve göçmen meselesi ele alındı. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür çarpıcı açıklamaları ise muhalefetin kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Övür " Akdeniz'in karanlık sularında dünyanın vicdanı sızlarken Türkiye onlara sahip çıktı. Hiç birisi (muhalefet) buna kalkıp siyaset üretmediler. Sadece Başkan Erdoğan çıktı ve dünyaya "vicdanınız batsın" diye bas bas bağırdı. Böyle bir Türkiye var ve Esad'a mahkum etmek istiyorlar. O eli kanlı katille görüşüp, bunları zorla oraya götürüp öldürmek isliyorlar. Ve sonra da Türkiye'yi suçlamak istiyorlar. Sen gönderdin öldürdüler gibi kaba, insan aklıyla uymayan bir siyaset üretiyorlar. Bu konuda hakikaten taviz vermememiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.