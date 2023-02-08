AFAD gönüllüleri depremzedeler için seferber oldu: Yardımları anlatırken duygulandılar

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki ayrı büyük depremle sarsıldı. Deprem afetinde yıkılan binaların enkazlarında binden fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda arama kurtarma timleri, AFAD gönüllüleri ve birçok ülkeden gelen ekipler, enkaz altında kalanların sağ kurtarılması için 24 saat esasına çalışıyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüleri de deprem bölgelerinde sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma ve arama kurtarma faaliyetlerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde başlatılan yardım kampanyasına çok sayıda vatandaş, acil ihtiyaç malzemelerini toplanma merkezlerine ulaştırıyor. AFAD gönüllüleri, vatandaşlarla birlikte yardım malzemelerini kolilere paketledi. Hazır hale getirilen koliler tırlara yüklendi. Cumhuriyet Meydanı'nda getirilen araçlar, çıkış izinlerinin ardından depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gönderildi.

AFAD gönüllüsü Ayşenur Akpınar (28), İHA muhabirine yaptığı açıklamada, babası Dursun Akpınar'ın da AFAD personeli olduğunu belirterek, Kahramanmaraş'taki arama kurtarma faaliyetlerinde görev yaptığını söyledi.

"Bizlerde çok duygulu anlar yaşıyoruz"

Akpınar, "Babam şuanda Kahramanmaraş'ta görev yapıyor. Kendisinden çok fazla haber alamıyoruz. Umarım kendisi ve ekip arkadaşları da bu çalışmayı güzel bir şekilde yürütüyorlardır. Bizlerde çok duygulu anlar yaşıyoruz. Bu olayların içerisindeki ekip olarak. İyi olduklarını da bilmek istiyoruz. Umarım sağ salim buraya ulaşırlar" dedi.

"Kalbimiz deprem bölgesinde"

Vatandaşların duyarlı olduğunu ifade eden AFAD gönüllüsü Sultan Göktaş, "Halkımız gerçekten o kadar duyarlı ki; gıda malzemeleri, bebek bezleri, mama, kıyafetler, vatandaşlarımızda ekstrandan buraya gelip çalışmak istiyor. Kapıdan kovsak bile diyorlar ki, 'bir şey yapalım' diye uğraşıyorlar. Herkes canla başla çalışıyoruz. Gerçekten böyle gönlü yüce olan bir millet bizim Türkler de var. Bazen ağlıyoruz, bazen gülüyoruz, bazen hüzünleniyoruz ama kalbimiz deprem bölgesinde" dedi.

"4 tane merkezimiz var hepsi yığınla dolu"

Gözyaşlarına hakim olamayan Göktaş, "Bir anne olarak gerçekten yüreğim çok kötü halde yanıyor. Vatandaşlarımızla beraber burada el ele verip, enkazdakilerin belki canına can katamayacağız ama yani onlarla beraber olduğumuzu hissetsinler. Sabah 8'den gece 1'e kadar çalışıyoruz. 4 tane merkezimiz var hepsi yığınla dolu. Halımız asla vazgeçmiyor. Gelmekten vaz geçmiyor. Yardım etmekten vazgeçmiyor. Dün bir tane küçük çocuk geldi bir tane gofret getirdi yardım yapmak için 'bunu götürün' diyor" şeklinde konuştu.

"Şuan devlete bağlı olarak sistemli olarak çalışıyoruz"

AFAD gönüllüsü Ece Gülyılmaz, gece geç saatlere kadar depremzedeler için çalıştığını belirterek, "Günlerdir gerçekten uyku uyuyamıyorum. Evde başımı yastığa koyduğumda uyku tutmuyor. Şuan devlete bağlı olarak sistemli olarak çalışıyoruz. Sabah erkenden geliyoruz gece geç saatlere kadar burada çalıyoruz. Gerekirse bizde sahaya gitmeye hazırız. Şuanda kurtarılanların da yaşamını düşünmek zorundayız. Gerçekten herkes canını dişine takmış çalışmak için uğraşıyor. Elimizden ne gelirse de yapmak için hazırız" diye konuştu.

AFAD gönüllülerinin yeterli sayıda olduğunu anlatan Metin Süngü, acil ihtiyaç malzemelerini ayrıştırdıklarını söyledi.