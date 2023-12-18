AFAD duyurdu! Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem!

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2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
18-12-2023 01:15:5039.930839.317515.03MW4.3Kelkit (Gümüşhane)613189
18-12-2023 01:08:0039.920839.33866.98ML2.2Kelkit (Gümüşhane)613188
18-12-2023 01:03:2039.921739.326410.45ML2.6Kelkit (Gümüşhane)613187
18-12-2023 00:55:1039.939739.37085.36ML1.9Kelkit (Gümüşhane)613185
18-12-2023 00:54:1739.937539.37729.93ML1.7Kelkit (Gümüşhane)613186
18-12-2023 00:50:4440.775631.51227.06ML2.2Merkez (Bolu)613184
18-12-2023 00:24:3840.731729.091111.33ML2.3Marmara Denizi - [09.75 km] Çınarcık (Yalova)613181
18-12-2023 00:23:2537.743927.01067.09ML1.9Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [19.08 km] Kuşadası (Aydın)613183
18-12-2023 00:19:1038.213637.65646.95ML2.0Elbistan (Kahramanmaraş)613182
18-12-2023 00:16:4940.755629.15477ML1.2Marmara Denizi - [10.59 km] Adalar (İstanbul)613180
18-12-2023 00:08:1239.93539.343312.99ML1.7Kelkit (Gümüşhane)613178
18-12-2023 00:02:3039.916739.32286.96ML1.5Kelkit (Gümüşhane)613179
18-12-2023 00:02:0740.736729.05759.34ML1.6Marmara Denizi - [10.33 km] Çınarcık (Yalova)613177
17-12-2023 23:57:2340.726929.0856.98ML1.9Marmara Denizi - [09.18 km] Çınarcık (Yalova)613176
17-12-2023 23:53:5240.721729.099411.18MW4.1Marmara Denizi - [08.52 km] Çınarcık (Yalova)613175