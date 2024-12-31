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Adana’da otomobil park halindeki araç ile trafoya çarpıp böyle devrildi: 1 ölü 3 yaralı
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Adana'da otomobil park halindeki araç ile trafoya çarpıp böyle devrildi: 1 ölü 3 yaralı

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 10:35

Adana'da park halindeki araç ile trafoya çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenli kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serhat Dalkılıç (27) idaresindeki 47 ADE 521 plakalı otomobil, caddede önce park halindeki 34 CPH 346 plakalı otomobile, ardından trafoya çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücü Serhat Dalkılıç'ın hayatını kaybettiğini belirlerken araçta bulunan 1 kişinin de yaralandığını tespit etti.

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