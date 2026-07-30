Site başkanını bacaklarından vurdu: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 21:55

Yönetim odasında ateş açtı

Olay, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinde meydana geldi. Site yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat yönetim odasında oturduğu sırada kapıyı açan kasklı bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan peş peşe Özbolat'ın bacaklarına ateş ederek olay yerinden kaçtı. Odadakilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı başkan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Saldırı anı kamerada

Jandarma ekipleri kasklı şüphelinin kimliğini belirleyip yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sitenin güvenlik amiri Selver Kipri, saldırganın odaya girip iki el ateş ettikten sonra uzaklaştığını, Özbolat'ın kurşun yaraları nedeniyle tedavi altına alındığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Bir ay önce de darbedilmişti

Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özbolat'ın 25 Haziran'da da benzer bir mağduriyet yaşadığı ortaya çıktı. Sitede yaşayan bir kadının yardım talebi üzerine olaya müdahale etmek isteyen Özbolat, 3 kişilik bir grubun tekmeli, yumruklu ve sert cisimli saldırısına uğrayarak yaralanmıştı.