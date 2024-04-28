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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024, 10:25 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024, 10:25

Adana'da 15 bin 802 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı

Adana’da yapılan operasyonda 15 bin 802 uyuşturucu hap ele geçirilirken 3 kişi tutuklandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘torbacı’ diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde satış yaptığı belirlenen Fahri A., Erhan İ. ve E.M.K.’nin evine operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alındı, adreste yapılan aramada kırmızı reçeteye tabi 15 bin 802 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 695 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından a

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